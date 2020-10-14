بحوث الصحراء يفتتح المدرسة الصيفية بمركز التنمية المستدامة فى مطروح

شارك المهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بندوة افتتاح المدرسة الصيفية التى ينظمها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع إلى مركز بحوث الصحراء.





وذكر بيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى الصادر اليوم الأربعاء، أن من أبرز من حضر الافتتاح هم الدكتور حسام شوقى مدير مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، والدكتور عبد الله قاسم القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، ويشارك بالمدرسة طلاب من مختلف الجامعات والتخصصات على مستوى الجمهورية للتعرف على مصادر المياه من المياه الجوفية وتحلية المياه وكيفية الحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل.



وألقى خالد كلمته خلال فعاليات الندوة وأشاد بأهمية هذا العمل المجتمعى وبمجهودات مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح "التابع الى مركز بحوث الصحراء" فى خدمة أهالى محافظة مطروح وخصوصا القرى المحرومة، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومركز التنمية المستدامة فى إنشاء تجربة رائدة لأول مرة تتم فى المناطق الصحراوية، التى تحتاج الى نقطة المياه وهى تحلية مياه الأبار الجوفية باستخدام الخلايا الشمسية، إذ تم البدء بتركيب أول محطة تحلية مياه الآبار بالطاقة الشمسية بقرية "شماس - برانى" وحدتين طاقة شمسية بقدرة 25 م3/يوم

وتستمر سبل التعاون بين الشركة ومركز بحوث الصحراء لخدمة أهالى مطروح فى المستقبل القريب.

يأتى ذلك فى إطار توجهات الدولة فى توفير الطاقات المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة غير المتجددة.