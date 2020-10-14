صور .. نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعا للجنة مراجعة تراخيص البناء

عقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة ورئيس اللجنة المشكلة لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء اللجنة لمناقشة ومراجعه أعمال بناء العقارات الجارى تنفيذها، والصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار وزير التنمية المحلية رقم 218 / 2020 الخاص بإيقاف أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، وحصر أعمال الترميم ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديده للعقارات.





ووفق بيان رسمى لمحافظة الجيزة، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعدم السماح بأى نوع من أنواع المخالفات وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين. حضر الاجتماع ممثلون عن الرقابة الإدارية ومديرية الأمن والمستشار العسكرى للمحافظة، وجامعه القاهرة ونقابه المهندسين وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان ومديرية الأسكان بالمحافظة وإدارة التخطيط العمرانى والمكتب الهندسى بالمحافظة.

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