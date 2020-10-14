شعراوي: تشكيل لجان بالمحافظات لمتابعة إجراءات مواجهة السحابة السوداء والسيطرة عليها

كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة، بتشكيل لجنة من الجهات التنفيذية بكل محافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، خاصة مع موسم حصاد قش الأرز ومتابعة إجراءات السيطرة عليها، على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للإفادة بالنتائج يوميًا.

يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظات لمتابعة الإجراءات التي يجري اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء ( السحابة السوداء) والتي تحدث خلال فصل الخريف من كل عام وحرص وزارة التنمية المحلية على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح منظومة مكافحتها.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن اللجان المشكلة بالمحافظات ستقوم بالمرور الدوري خاصة في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات البلدية الصلبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتأكد من منع الحرق المكشوف للقمامة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية.

وأشار الوزير إلى أن اللجان تقوم بتنظيم تشغيل المنشآت الملوثة سواء كانت مكامير فحم أو مسابك أو مصانع طوب وغيرها من الأنشطة الملوثة خلال فترة موسم السحابة حتى نهاية نوفمبر المقبل مع التنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائي لها بعد الخامسة مساء وحتى السابعة صباح اليوم التالي والتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتشديد الرقابة وضبط السيارات المخالفة التي تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إضافة إلى فحص الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية والعمل على إزالة أسبابها.

وشدد اللواء شعراوى على أهمية التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفوري مع كافة أنشطة الحرق المكشوف، مؤكدًا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لازالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومي لمنع تراكم المخلفات.