اتفاقية بين بنك مصر و"مصاري" لتقديم بعض خدمات المعاملات البنكية "تفاصيل"

من خلال رؤية استراتيجية متوافقة لتسهيل عمليات الدفع على المواطن المصري ودعم اتجاه الدولة في الشمول المالي والتحول للمجتمع اللانقدي، أبرم بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة مصاري لتمكين الشركة من تقديم بعض خدمات المعاملات البنكية كقبول بطاقات الدفع الالكتروني وخدمات بطاقات ميزة والدفع عن طريقQR CODE من خلال المحافظ البنكية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من ريادة بنك مصر في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات والخدمات الإلكترونية، حيث قام البنك بالتعاون في حصول شركة مصاري الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني على رخصة ميسر الدفع الإلكتروني “Payment Facilitator” من البنك المركزي، والتي اتاحت للشركة ان تقدم لعملائها عددًا من خدمات المعاملات البنكية.

وصرح عاكف المغربي– نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ان هذا التعاون يأتي في اطارتبنى بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، حيث أنه لابد أن يتضمن مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، التي اصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، حيث تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري، حيث ان إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية ، كما ان التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

من جانبه صرح إيهاب درة – رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر ان«التكنولوجيا» اليوم اصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، وبات ملاحقة هذا التطور التكنولوجي الهائل أمرًا في غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

كما صرح محمد ناجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمصاري أن العام الحالي شهد حراكًا كبيرًا في مجال الدفع الإلكتروني في ظل مبادرة البنك المركزي لتنشيط السداد الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقود الورقية، وأكد ناجي أن في ظل الظروف والتطورات التي تمر بها البلاد، تدعم شركة مصاري توجهات الدولة المصرية في إطار سعيها الدائم لاستخدام وسائل الدفع الذكية والتعامل اللانقدي الذي يساعد على تقليل انتشار فيروس كورونا و تحقيق معدلات أعلى للشمول المالي، وأوضح أن الشركة تعمل علي رفع مستوى الوعي عند المواطنين لتسير نجاح منظومة الدفع الإلكتروني .

وصرح محمد العماوي مدير قطاع التسويق و تطوير الأعمال بمصاري أن الشركة جاهزة لإطلاق خدمات الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية من خلال أكثر من20,000 نقطة بيع “POS”و أكثر من 50,000 نقطة بيع تقبل خدمات ال QR CODEموزعة بين شتى أنحاء الجمهورية، وأشار العماوي أن القطاع التجاري للشركة يستهدف خطط توسعية أكبر في الشهور المقبلة لزيادة نقاط البيع التي تقبل خدمات الدفع البنكية، والتي تتضمن قبول البطاقات الالكترونية و ال QR CODE و التحويلات من و إلى المحافظ البنكية ، وأشار العماوي أنه بصدد توجيه حملة أعلانية لتوعية و تدريب تجار مصاري بأهمية و كيفية استخدام الخدمات البنكية الجديدة وأوضح أنه التعاون الأول بين مصاري وبنك مصر وأن الشركة بصدد التوسع في تقديم الخدمات البنكية.