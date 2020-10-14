صور.. رئيس المقاولون العرب يتابع أعمال مشروع متحف قناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.





كما تابع رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أعمال مشروع متحف قناة السويس الذى تنفذه الشركة بمرافقة المهندسة مفيدة علام استشارى طرق الشركة، والمهندس محمد الحسينى عضو مجلس تنفيذى الشركة، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، واستمع الفريق ربيع والمهندس فاروق إلى شرح حول معدلات التنفيذ.

جدير بالذكر أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إدارى لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخى لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمى يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقناة السويس الجديدة كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة 10 آلاف متر مسطح تمثل مساحة المبانى المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف الذى يضم مبناه 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 أعمدة خشبية.

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