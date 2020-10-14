التنمية المحلية : لجان فى 8 محافظات لمتابعة مواجهة نوبات تلوث الهواء

كلف محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة بتشكيل لجنة من الجهات التنفيذية بكل محافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خصوصا مع موسم حصاد الأرز ومتابعة إجراءات السيطرة عليها، على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للإفادة بالنتائج يوميا.





وقال شعراوى فى بيان اليوم الأربعاء إن اللجان المشكلة بالمحافظات ستقوم بالمرور الدورى خصوصا فى الفترة المسائية لضبط أى مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات البلدية الصلبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتأكد من منع الحرق المكشوف للقمامة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اللجان تقوم بتنظيم تشغيل المنشأت الملوثة سواء كانت مكامير فحم أو مسابك أو مصانع طوب وغيرها من الأنشطة الملوثة خلال فترة موسم السحابة حتى نهاية نوفمبر المقبل، والتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائى لها بعد الخامسة مساء، وحتى السابعة من صباح اليوم التالى.

وأضاف شعراوى أن اللجان ستقوم أيضا بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتشديد الرقابة وضبط السيارات المخالفة التى تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إضافة إلى فحص الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية والعمل على إزالة أسبابها.

وشدد شعراوى على أهمية التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفورى مع كل أنشطة الحرق المكشوف، مشددا على أهمية التنسيق مع كل الوزارات المعنية لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة وبالتخلص من المتولد اليومى لمنع تراكم المخلفات.