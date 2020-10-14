صور.. بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع وتراينجل لتنفيذ مشروعات قومية

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية، وخفض الواردات فى مجالات الصناعة المختلفة.





ووفق بيان رسمى، جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع ومجموعة "تراينجل"، التى تشمل شركة جاما للإنشاءات وشركة توكل وأونسبك للخدمات الهندسية وتراينجل للمعدات الثقيلة وتراينجل للطاقة وتراينجل TDC.



وأشار إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار خطة العربية للتصنيع لتعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية، مشيدا بخبرات مجموعة تراينجل فى مجال تنفيذ المشاريع العملاقة ذات الأولوية القومية بمصر، بالإضافة إلى مشاركتها فى إقامة العديد من المشاريع الحيوية فى عدة دول عربية وإفريقية.

وأوضح التراس، أنه تم الإتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية بمصر والدول الإفريقية والعربية، مضيفا أنه تم الإتفاق على تنفيذ مشروعات التحول الرقمى والحلول المتكاملة فى مجالات البترول والغاز والأعمال الهندسية والإنشائية والبنية التحتية للمشروعات التنموية، بالإستفادة من المواد والمعدات التى تنتجها الهيئة العربية للتصنيع والمصانع والشركات التابعة لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية.



وكشف أنه اتفق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الإفريقية والعربية مثل مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومحطات الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وشبكات المياه والغاز والصرف الصحى، مؤكدا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.



وأعرب المهندس أحمد محمد الطويل، رئيس مجلس إدارة مجموعة تراينجل، عن ثقته فى نجاح هذا التعاون، لما تمتلكه الهيئة العربية من رؤية واستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بالكفاءة المطلوبة وأعلى مُستويات الجودة والسرعة فى التنفيذ وتسليمها فى التوقيتات المحددة، مشيدا بالقدرات التصنيعية للعربية للتصنيع وأهميتها لتعزيز خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعة المتعددة.