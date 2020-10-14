وزير الزراعة يستعرض منظومة تطوير وتحديث الرى

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ووفق بيان رسمى، أكد وزير الزراعة أهمية التركيز على توعية المزارعين بأهمية المنظومة، والتى تساهم فى زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه، كذلك يوفر العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة.
وأشار الى إن وزارة الزراعة تقدم للمزارعين الراغبين فى التحول للمنظومة الجديدة، الدعم الفنى، والتصميمات والإشراف على تنفيذها بالمجان.
ورحب أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالمساهمة فى تلك المبادرة، من خلال تنفيذ نموذجين أحدهم لمحافظة الوادى الجديد، وبإحدى محافظات الدلتا، بحيث يكونا نموذجين ارشاديين، يتم من خلالهما توعية المزارعين بأهمية هذه المنظومة.
وأشار ممثلو الجمعية، إلى حرصهم على التعاون مع مسؤولى الوزارة فى المساهمة بشكل كبير وفعال فى توعية المزارعين، بأهمية هذه المنظومة، واستعراض فوائدها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
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