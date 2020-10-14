وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة دعم التعاون المشترك

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والمستشار الاقتصادي بالسفارة والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

ثم تباحث الجانبان في عدد من المشروعات التي يساهم الجانب الفرنسي في التمويل الخاص بها مثل مشروعي تطوير خط ابوقير وتحويله الى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل حيث أكد الوزير على اهمية هذين المشروعين خاصة مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعي في كافة المحافظات مضيفا أنه تم التعاقد مع مكتب الاستشارات الفرنسي العالمي سيسترا لإعداد مستندات الطرح للمشروعين تمهيدا لإسناد الاعمال للشركات المنفذة بعد انتهاء كافة الإجراءات.

وأبدى الجانب الفرنسي اهتمامه بالمشاركة في عدد من المشروعات بالسكة الحديد والمترو مثل مشروع كهربة إشارات خط طنطا/ المنصورة / دمياط وازدواج المسافة بين دمياط / المنصورة وكذلك التعاون في مجال الإلكتروميكانيك في مشروع القطار السريع العين السخنة/ العلمين وكذلك التعاون في إعادة تأهيل الوحدات المتحركة للخط الأول للمترو حيث أكد الوزير أنه بالنسبة للمشروع الاول فانه بمجرد انتهاء الاستشاري من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية، كما يمكن التعاون في مجال الوحدات المتحركة للخط الأول من خلال تعاون الجانب الفرنسي مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية " نريك" التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد والذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر مضيفا أنه بخصوص التعاون في مشروع خط القطار السريع العين السخنة العلمين فإنه سيتم الطرح الخاص بالأنظمة والإلكتروميكانيك على الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ومنها الشركات الفرنسية.

وأضاف الوزير أن هناك عددا من المشروعات الأخرى التي يمكن أن تكون مجالًا للتعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مثل مشروع خط السكة الحديد ( الغردقة / سفاجا/ قنا / ابوطرطور) ومشروع امتداد خط السكة الحديد من اسوان حتى توشكى وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد الفردان / شرق بورسعيد / العريش حيث أكد وزير النقل أن هذه المشروعات من أهم مشروعات وزارة النقل خلال الفترة القادمة.

وأشار الوزير إلى أنه في مجال المترو فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة مثل مشروع الخط السادس للمترو ( الخصوص – المعادي الجديدة ) والذي سيتم طرحه على كافة الشركات العالمية فور انتهاء الدراسات الخاصة به، مضيفا أنه في مجال ادارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تم دعوة كافة الشركات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار انسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض فى الشرق الاوسط والعالم.