مصر الخير: جناح أبيس وكليم ان بمعرض تراثنا يلقى إعجاب واستحسان رواد المعرض

أشاد رواد معرض الحرف اليدوية والتراثية « تراثنا» الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتترأسه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمشاركة نخبة من المبدعين والحرفيين، بمشاركة مؤسسة مصر الخير، بالمعرض،من خلال منتجات أبيس وكليم ان .ولقيت معروضات المؤسسة إقبال جماهيري، وحظي بإهتمام شديد من قبل المشاركين والإعلاميين.

وأشادت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال تفقدها لجناح معرض مؤسسة مصر الخير، قبل قليل، والمقام داخل معرض تراثنا، مشيرة إلى أن المعرض أتاح الفرصة لعرض إبداعات كبار الحرفيين، والصناع المهرة، والتشكيليين.

وتابعت الوزيرة تأتي مشاركة مؤسسة مصر الخير ، وهذه الفئات المذكورة، في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على التعاون، مع كافة الجهات المختصة بالحرف اليدوية، والفنون واتاحة الفرصة للمشاركة في معرض تراثنا الذي ينظمه الجهاز سنويا للترويج لمنتجات هذه الحرف ومساعدة أصحابها علي الإنتشار ونقل خبراتهم الإبداعية والتوسع في تسويق منتجاتهم والحفاظ على العديد من من الحرف اليدوية النادرة من الإندثار.

يأتى ذلك فيما أعلن محمد فوزي مدير جناح ابيس وكليم ان بمعرض تراثنا، إن المشاركة في هذا المعرض المهم بمنتجات الغارمين اليدوية من سجاد وكليم وإكسسوارات، من إنتاج مصانع أبيس بمحافظة الإسكندرية للسجاد اليدوي ومصنع أطفيح للكليم بمحافظة الجيزة، يأتي في إطار حرص المؤسسة على التوسع في تسويق منتجات الغارمين، وفتح العديد من قنوات التوزيع والانتشار للوصول بها لأكبر عدد من الجمهور، وخاصة أنها منتجات يدوية علي أعلي مستوي، كما أنها تجمع في تصميماتها وألوانها بين الأصالة والمعاصرة، وتناسب كافة الأذواق، مشيرا إلى المشاركة المستمرة بمنتجات الغارمين في العديد من المعارض المحلية والدولية من قبل قد لاقت إقبالًا كبيرًا علي المنتجات واستحسانا من الجمهور، خاصة أنها بأسعار تنافسية وبجودة عالية، موضحا أنه يتم تسويق منتجات الغارمين في الكثير من البلدان العربية.

وقال فوزي : "القصة ليست مجرد مشاركة في معرض أو تسويق منتجات الغارمين، ولكن كل قطعة موجودة هي قطعة فنية، ولها حكاية كبيرة، و كل سجادة أو كليم وراءهما حركة نول، وكل نول خفف وجع، وأزال ألم، وكان بداية مشوار جديد كله أمل للعديد من سيدات تحولن من غارمات إلي منتجات، يعزفن بأصابعهن وأيديهن على كل نول قصة نجاح وفلاح وحرية وحياة كريمة تحفظ لهن كرامتهن، وتوفر لهن دخل ثابت يعينهن على مصاعب الحياة، كما يحافظن بإنتاجهن على صناعة السجاد اليدوي التي كانت تشتهر بها مصر وتحتل بها المرتبة الأولى على العالم، ويعيدن لها الحياة بعد أن كادت أن تندثر".

وأشاد فوزي بالدعم اللامحدود الذي تلقاه قضية الغارمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه على رأس الداعمين، كما يولي لها اهتماما خاصا، موضحا أن السيد الرئيس قام بشراء سجادة من إنتاج الغارمين تشجيعا لهم خلال معرض تراثنا في العام الماضي، لافتا إلى أن الرئيس أعلن دعمه لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية، وتشجيع الحرفيين على نقل خبراتهم الفنية والصناعية، ورفع قدراتهم الصناعية وتقديم منتج ينفع السوق المحلى والخارجى وتحقيق أعلى عائد مادى ممكن، ضمن استراتيجية قومية، تهدف لدعم الصناعات التراثية، والقائمة على الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة، وفتح آفاق أوسع لانتشارها وتطورها وتشجيع الشباب على تعلمها وإتقانها، باعتبارها من أهم دعائم التنمية لخدمة الاقتصاد الوطني".

من جانبها قالت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن مصر الخير ترفع شعار (تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية) لضمان استدامة المشروعات التي تهدف للارتقاء بالمرأة المصرية وانقاذها بتعليمها حرفة صناعة الكليم، وتوفير الخامات المحلية، وتدريبها على العمل بها، من خلال إحياء التراث المصري فى صناعة الكليم التي تميزت بها مصر عبر تاريخها، فضلا عن الاستعانة بالعلم الحديث فى تطويع الماضي ليناسب الحاضر ليصبح جزء منه، كى يمكن استغلال المنتج وبيعه، بما يحقق الارتقاء لكل سيدة كانت تعاني (الحاجة والفقر)، ونقلها من مرحلة الكفاف إلى الكفاية والكفاءة".

وأضافت، بعد سنوات من التعلم، استطعنا أن ننتج منتجا يستطيع أن يخدم كل بيت مصري بأقل سعر ممكن، وبأفضل جودة، وهو ما دفعنا للبحث عن وسيلة لتقديم هذا المنتج الى الشارع المصري، ومن ثم الخروج للعالمية، وهو ما لم يتحقق إلا من خلال ستور (كليم ان)، لهذا فإننا ندعو كل المصريين إلى دعم أمهاتنا وتنفيذ استراتيجية رئيسنا، فى نجاح مشروعنا القومي".

يذكر أن معرض "تراثنا" يضم المئات من المشروعات المصرية المشهورة بإنتاجها اليدوي والفني الفريد وابداعات كبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين من مختلف محافظات الجمهورية، ويتيح مختلف المنتجات التراثية المتميزة، ومنها « الموبيليا والديكورات والتحف والانتيكات ووحدات الاضاءة النحاسية والخشبية والسجاد اليدوي الحرير والصوف والكليم والحلي والمشغولات اليدوية المتنوعة ومنتجات الزجاج المعشق والمنتجات الجلدية والفخار والخزف والرخام واللوحات والاكسسوار الحريمي والخيامية والمفروشات ومنتجات التطريز على القماش ومنتجات الفركة ومستحضرات تجميل طبيعية» .