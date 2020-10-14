ضبط 50 محمول آيفون في حقيبة يد راكب قادم من الإمارات

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب 50 هاتفا محمولا ماركة ايفون، اخفاها راكب داخل حقيبة يده فور وصوله من الإمارات لتهريبها من الجمارك وبيعها في الاسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه . أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي، إشتبه عبد العال نعمان رئيس وردية الجمارك في احد الركاب، وبتمرير حقيبة يده على أجهزة الكشف بواسطة ابراهيم طه مامور الفحص، تبين وجود أجسام معتمة، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كل من احمد سيد واحمد طه مامورا الجمارك ، تحت اميرة طلبة مشرفة الصالة، عثرت اللجنة علي 60 هاتفا محمولا داخل حقيبة يده لتضليل الجمارك . تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب تحت اشراف الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

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