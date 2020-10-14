صور .. كامل الوزير يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون المشترك فى مجالات النقل

استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه والمستشار الاقتصادى بالسفارة والمدير الإقليمى للوكالة الفرنسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة، وبحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.





وأكد وزير النقل عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخى والحالى المثمر فى مجال النقل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى ينفذها تحالف "فينسى الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب" وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو "جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلى منصور" بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.



وتباحث الجانبان فى عدد من المشروعات التى يساهم الجانب الفرنسى فى التمويل الخاص بها مثل مشروعى تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، وأكد الوزير أهمية هذين المشروعين خصوصا مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعى فى كل المحافظات، مضيفا أنه تم التعاقد مع مكتب الاستشارات الفرنسى العالمى "سيسترا" لإعداد مستندات الطرح للمشروعين، تمهيدا لإسناد الأعمال للشركات المنفذه بعد انتهاء كل الإجراءات.

وأبدى الجانب الفرنسى اهتمامه بالمشاركة فى عدد من المشروعات بالسكة الحديد والمترو مثل مشروع كهربة إشارات خط "طنطا/ المنصورة / دمياط" وازدواج المسافة بين "دمياط / المنصورة" وكذلك التعاون فى مجال الاليكتروميكانيك فى مشروع القطار السريع "العين السخنة/ العلمين" وكذلك التعاون فى إعادة تاهيل الوحدات المتحركة للخط الاول للمترو.

وأكد الوزير أنه بالنسبة للمشروع الأول فإنه بمجرد انتهاء الاستشارى من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على كل الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية كما يمكن التعاون فى مجال الوحدات المتحركة للخط الاول من خلال تعاون الجانب الفرنسى مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نريك" التى ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد والذى سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها فى مصر مضيفا أنه بخصوص التعاون فى مشروع خط القطار السريع العين السخنة العلمين فإنه سيتم الطرح الخاص بالانظمة والاليكتروميكانيك على الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال ومنها الشركات الفرنسية.

وأضاف الوزير أن هناك عددا من المشروعات الاخرى التى يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الجانبين فى مجال السكة الحديد مثل مشروع خط السكة الحديد "الغردقة / سفاجا/ قنا / ابوطرطور" ومشروع امتداد خط السكة الحديد من أسوان حتى توشكى وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط "السكة الحديد الفردان / شرق بورسعيد / العريش"، إذ أكد وزير النقل أن هذه المشروعات من أهم مشروعات وزارة النقل خلال الفترة المقبلة.



وأشار كامل الوزير إلى أنه فى مجال المترو هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة مثل مشروع الخط السادس للمترو "الخصوص – المعادى الجديدة"، والذى سيتم طرحه على كل الشركات العالمية فور انتهاء الدراسات الخاصة به.

وأضاف أنه فى مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية من الفرص الاستثمارية الواعدة إذ تم دعوة كل الشركات العالمية فى مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار انسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض فى الشرق الأوسط والعالم.