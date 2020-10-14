القومى للحوكمة يعقد اللقاء الخامس للمرأة الإفريقية فى مواجهة آثار كورونا

ووفق بيان رسمى، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اللقاء الخامس المرأة الإفريقية فى مواجهة الآثار الإجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا يأتى فى إطار سلسلة حلقات التعلم التفاعلى عن بعد، واستكمالًا لجهود المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التدريبية والتى يقدمها للأشقاء بالقارة الإفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى إفريقيا "تنمية".

وعن شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى إفريقيا "تنمية"، أوضحت السعيد أن المعهد أطلق مبادرة لإنشاء شبكة إفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب، فى أثناء انعقاد المنتدى الأفريقى الأول للحوكمة والتنمية فى أبريل 2019، وتأتى هذه المبادرة بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والعمل على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية لتكون بمثابة منصة فريدة من نوعها تربط جميع الدول الإفريقية من خلال معاهد التدريب والإدارة، والتنسيق وتبادل الخبرات والتفاعل فيما بينها وتكوين شراكات فعالة، سواء كانت هذه المعاهد حكومية أو غير حكومية أو خاصة.

وأضافت، أن الشبكة تهدف إلى تبادل الخبرات فى مجال تدريب العاملين بالدولة فى القارة الإفريقية وتفعيل ونشر مبادئ الحوكمة على المستوى المصرى والإفريقى، كما سيكون لهذه الشبكة دورها فى تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 و"أجندة إفريقيا 2063".

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مجالات اهتمام الشبكة، والتى تتمثل فى تدريب الجهات الحكومية، الحوكمة، التنمية المستدامة.

وعن رؤية الشبكة أضافت شريف أنها تتمثل فى قارة تتميز بكفاءة وفعالية معاهد الإدارة والتدريب والتى تسهم فى تقديم أفضل الخدمات لكل مواطن إفريقى، وتتمثل رسالتها فى الدعم المتكامل من خلال إنشاء منصة تعاون إقليمية تعمل على دعم معاهد الإدارة والتدريب الإفريقية لتقوم بدور فعال فى تحقيق أهداف القارة الأفريقية 2063.

ولفتت إلى أن اللقاء الخامس "المرأة الإفريقية فى مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا" تضمن عدة نقاط للنقاش تمثلت فى الآثار الاجتماعية من حيث المساواة بين الجنسين، الحماية الاجتماعية، العنف القائم على النوع الإجتماعى، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية من حيث تأثر الدخل والفقر وتأثر ايضا مشاركة السيدات فى العمل المنزلى (النظافة)، مؤكدة أن عدد المشاركات فى اللقاء 53 متدربة من عدد 19 دولة افريقية.