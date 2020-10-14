وزيرة الهجرة: مؤسسة هوم ستدعم أهل مصر بالكوادر الطبية المصرية فى الخارج

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، الدكتورة هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "أهل مصر" لعلاج ضحايا إصابات الحروق، وماجد فوزى، ممثلًا عن مؤسسة "هوم" للأطباء المصريين بالخارج ومقرها ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث سبل التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "أهل مصر" و"هوم".





ووفق بيان لوزارة الهجرة، اليوم الأربعاء، يأتى اللقاء فى إطار جهود الوزارة لدمج المصريين بالخارج فى عملية التنمية التى تحدث على أرض مصر، والتنسيق مع الأطباء والخبراء المصريين بالخارج لدعم التخصصات الطبية بمصر.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الاجتماع ناقش التعاون المستمر بين وزارة الهجرة وبين مؤسسة "أهل مصر" لعلاج الحروق، حيث تم الاتفاق على كيفية دعم الجهود التى تقوم بها إدارة المستشفى والترويج للخدمات التى تقدمها وكيفية الاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج والمجموعات الطبية مثل مؤسسة "هوم" فى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم للمستشفى.

وأضافت، أنه تم الاتفاق على دعم مستشفى "أهل مصر" بالكوادر الطبية المصرية فى الخارج، وكيفية مساهمة هذه المجموعات فى المشروعات التنموية فى مصر، مشيرة إلى أن الأطباء المصريين بالخارج لن يدخروا جهدًا لدعم بلدهم وأبناء وطنهم ممن يعانون من كوارث الحروق، والتى تميزت مستشفى "أهل مصر" فى تقديم العلاج الخاص بها، مضيفة أن المصرى بالخارج محب لوطنه وعلى استعداد تام لخدمته بالأشكال كافة، خاصة وأن مستشفى "أهل مصر" يقدم الخدمة الخاصة به مجانًا.

وأشادت الدكتورة هبه السويدى بدعم وزارة الهجرة لمؤسسة أهل مصر، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المشترك للمساهمة فى استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، لتحقيق هذا الحلم النبيل، آملين فى استمرار المساندة والدعم فى توفير الرعاية الصحية لمصابى حوادث الحروق فى مصر والشرق الأوسط بالمجان.

وأكد ممثل مؤسسة "هوم"، أن المؤسسة ورئيسها الدكتور عصام رعد، بادرت بتقديم الدعم لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق من خلال وزارة الهجرة، عن طريق تقديم منحتين لتنمية الكوادر الطبية بالمستشفى فى مجال مكافحة العدوى والإدارة الطبية، كما سيتم تنظيم فعالية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة فى ولاية هيوستن بأمريكا، وسيتم جمع الدعم المادى والمعنوى والطبى لمساعدة المستشفى فى تقديم رسالتها، ولكى نرى المستشفى من حلم يتحقق إلى واقع ويتم الانتهاء منها فى الوقت المحدد لها على الرغم من ظروف جائحة كورونا.

وكانت وزيرة الهجرة، قد استقبلت وفدًا طبيًا من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا؛ ممثلين عن مؤسسة "هوم" ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسه الدكتور عصام رعد، رئيس المؤسسة، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم المجال الطبى المصرى، فى إطار الخطة التى تتبناها وزارة الهجرة فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وإدماجهم فى المشروعات القومية التى تطلقها الدولة، ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتتولى مؤسسة "هوم" تحفيز وتشجيع الجالية المصرية وخاصة العاملين فى الحقل الطبى المقيمين خارج مصر، لدعم التخصصات الطبية داخل مصر وتقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى استقدام خبراء دوليين فى المجال الطبى لمصر لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة.