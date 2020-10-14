محافظ بورسعيد : الراحل محمود ياسين أثرى الفن والثقافة بأعماله الخالدة

قال محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، اليوم الأربعاء، إن الفنان محمود ياسين أثرى الحركة الفنية والثقافية بأعماله الخالدة فى السينما والمسرح والتليفزيون، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





ونعى الغضبان الفنان محمود ياسين، ابن محافظة بورسعيد، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاما. وكان محافظ بورسعيد قرر منذ فترة إطلاق اسم الراحل ونجم مصر والوطن العربى الفنان محمود يس على القاعة الكبرى بمسرح المركز الثقافى "أوبرا بورسعيد"، تكريما لمشوار عطائه الفنى وتتويج لدوره فى إثراء الحركة الفنية. يذكر أن الراحل محمود ياسين ولد فى 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس فى الحقوق من جامعة عين شمس فى عام 1964، وعمل بالمحاماة فى بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومى حتى أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين.

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