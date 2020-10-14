برواتب تصل إلى 5 آلاف جنيه .. ملتقى توظيفى بالجيزة اليوم وغدا

وأوضح بيان محافظة الجيزة الصادر اليوم، أن الملتقى سيشهد حضور مسئول الـ "hr" لسلسلة مطاعم لتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على الوظائف وهى: 1 - عضو فريق "الراتب 2700 جنيه، 9 ساعات عمل، توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين". 2 - مديرين أفرع ومساعدين "الراتب يبدأ من 5000 جنية يشترط خبرة، توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين". 3 - مندوبين توصيل طلبات "الراتب يبدأ من 2000 جنيه + نسبة على الأوردر، توفير تأمين صحى واجتماعى وأجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين". 4 - سائق رخصة أولى وثانية "الراتب يبدأ من 3200 جنية + نسبة على الأوردر، توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين". واليوم الثانى يشهد مسئول الـ"hr" بشركة ماجيك فارما للأدوية والوظائف المطلوبة بها هى: 1 - مندوب مبيعات "السن من 22-30"، والمؤهل "فوق متوسط – مؤهل عالى"، والمرتب يبدأ من 2000 جنيه + عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تأمين صحى واجتماعى. ويتم إجراء المقابلات بمقر الجهاز فى 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.

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