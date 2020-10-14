إنفوجراف : استعدادا للدراسة.. اعرف مميزات محفظة المترو «الكارت الذكى»

أهدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بعض المواطنين محافظ نقدية" كارت ذكى" خلال شرائهم تذكرة ركوب المترو من شبابيك صرف التذاكر، لاستقلال خطوط المترو بها تشجيعا للمحافظ النقدية كبديل للتذاكر الورقية.





والإنفوجراف التالى يوضح مميزات محفظة المترو "الكارت الذكى" خصوصا مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد. ويهدف نظام الكارت الذكى إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين.

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