قبل بداية العام الدراسى.. التعليم تعقد دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع شركة ديسكفرى، دورة تدريبية لمعلمى الصفوف الأولى بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات المعرفية التى من خلالها تتم عملية التبادل بين طرفى العملية التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاستعداد للعام الدراسى الجديد.





وتستمر تدريبات المعلمين، فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2020، بالتعاون بين الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى ومراكز التطوير التكنولوجى، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جميع قاعات مديريات التربية والتعليم بالجمهورية وكذلك الإدارات التعليمية. وتنطلق الدراسة يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2020، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب.

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