صور .. أول حديقة وجدارية لشهداء الجيش الأبيض بزراعة عين شمس

خصصت كلية الزراعة جامعة عين شمس 2500 متر لعمل أول حديقة نباتية لشهداء الجيش الأبيض، وفقا للبروتوكول الموقع بين كلية الزراعة برئاسة عميدها الدكتور أحمد جلال، وهالة علاوى رئيس نادى روتارى التحرير فى سبتمبر الماضى.





ويأتى ذلك فى إطار جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتكريم شهداء الجيش الأبيض تقديرا لتضحياتهم فى مواجهة فيروس كورونا.



وتحتوى حديقة شهداء الجيش الأبيض على 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: "المانجو، الرمان، البابايا، الكاكا، البرتقال، الليمون، التوت"، وتم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية على أرواحهم الطاهرة.



وأعرب الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض، مشيدا بدور الفرق الطبية وبطولاتهم، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس أطلقت مبادرة لرعاية أسر الشهداء وأبنائهم المنتسبين للجامعة لتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم.



وأعربت الدكتورة دينا المنزلاوى رئيس لجنة البيئة بنادى روتارى التحرير عن شكرها وتقديرها لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض وأضافت أن فكرة حديقة شهداء الجيش الأبيض تأتى تقديرا لدور الفرق الطبية وبطولاتها.



وغرس الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة أول شجرة باسم أول شهيد من الأطباء وهو أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذى وافته المنية فى مستشفى العزل بالإسماعيلية، فيما غرست هالة علاوى رئيس روتارى التحرير الشجرة الثانية باسم الشهيد محمد المحسناوى أول شهيد للتمريض والذى وافته المنية بمستشفى النجيلة للعزل، كما غرست الدكتورة دينا المنزلاوى رئيس لجنة البيئة بنادى روتارى التحرير الشجرة الثالثة باسم الشهيد شعبان عبد العال أول شهداء العاملين بهيئة الإسعاف المصرية والذى وافته المنية فى مستشفى هليوبوليس للعزل.



واختتمت الفاعلية بالوقوف دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة داعين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



جدير بالذكر أن حديقة شهداء الجيش الأبيض تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" بالمشاركة بين وزارة التعليم العالى ووزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، وبمشاركة نقابة الأطباء ونقابة التمريض ونقابة العاملين بهيئة الإسعاف ونقابة أخصائيين العلوم الطبية إلى جانب مشاركة فعالة من المجتمع المدنى وبمشاركة كليتى الزراعة والتربية النوعية بجامعة عين شمس.



وأقيمت الفاعليات بحضور وفد رسمى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووفد رسمى عن المجلس الوطنى للشباب برئاسة الدكتور وائل الطناحى أمين عام المجلس الوطنى للشباب، والدكتورة سوسن العوضى المنسق العام لبرنامج محاكاة المجلس الوطنى للشباب، ووفد رسمى من وزارتى الزراعة والبيئة ونقابات الأطباء والتمريض والمسعفين.