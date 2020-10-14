وزيرة الهجرة تستقبل ممثلي ”أهل مصر” لعلاج الحروق ومؤسسة ”HOME” لبحث دعم...

السفيرة نبيلة مكرم: مؤسسة "HOME" ستقدم الدعم لمؤسسة "أهل مصر" بالكوادر الطبية المصرية في الخارج والترويج لخدماتها

هبة السويدي تشيد بدعم وزارة الهجرة لمؤسسة أهل مصر

ماجد فوزي: نقدم منحتين لتنمية الكوادر الطبية بمستشفى "أهل مصر" في مكافحة العدوى والإدارة الطبية

في إطار جهود وزارة الهجرة لدمج المصريين بالخارج في عملية التنمية التي تحدث على أرض مصر، والتنسيق مع الأطباء والخبراء المصريين بالخارج لدعم التخصصات الطبية بمصر، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر لعلاج ضحايا إصابات الحروق، والسيد ماجد فوزي ممثلًا عن مؤسسة "HOME" للأطباء المصريين بالخارج ومقرها ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث سبل التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "أهل مصر" ومؤسسة "Home".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن الاجتماع ناقش التعاون المستمر بين وزارة الهجرة وبين مؤسسة "أهل مصر" لعلاج الحروق، حيث تم الاتفاق على كيفية دعم الجهود التي تقوم بها إدارة المستشفى والترويج للخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج والمجموعات الطبية مثل مؤسسة "HOME" في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم للمستشفى.