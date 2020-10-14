الخشت يوجه عمداء الكليات والمعاهد بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

رئيس الجامعة يؤكد الإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية والكمامات الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي

ضوابط صارمة ودقيقة لإجراءات مكافحة العدوى طبقًا للمعايير المصرية والعالمية

د. الخشت: قرارات فورية للتعامل مع مصابي كورونا أو المشتبه في إصابتهم وحصر المخالطبين وتطبيق إجراءات العزل الصحي

الإلتزام بالشفافية في الإفصاح عن أية حالات تظهر وتقديم تقارير فورية كتابية حول إجراءات التعامل معها

وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداءكليات الجامعة ومعاهدها، ومديرى مستشفياتها وقصر العيني التعليمي الجديد والأسنان التعليمي الجديد ومستشفى الطلبة، بتطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة في هذا الشأن، واتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة التنبيه مجددًا بالإلتزام باستخدام الكواشف الحرارية على جميع منسوبى الجامعة، وإرتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لايقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى طبقًا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسرعة اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة دون أي إبطاء، والتعامل وفقًا للبروتوكولات المعمول بها في وزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة أو من أي أعراض للفيروس.

وأكد الدكتور الخشت، على أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات حيال أي حالة يثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وحصر جميع المُخالطين لها، وتطبيق إجراءات العزل والفحص دون تأخير، وغلق المكان الذي تظهر به حالة إيجابية، وعدم استقباله لأي أشخاص إلا بعد تعقيمه وتطهيره كاملًا بجميع محتوياته، وإبلاغ قطاع الطب الوقائي وفريق الترصد بوزارة الصحة، والالتزام بالشفافية الكاملة بشأن الإفصاح عن أي وقائع أو مستجدات تطرأ ذات صلة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء الكليات والمعاهد، بضرورة المتابعة الدورية الدقيقة والمباشرة وتحرير التقارير والملاحظات، وإخطار إدارة الجامعة كتابة وفورًا بما يُتخذ حيال حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد، ورفع تقارير دورية كلما لزم الأمر، وقيام كل طرف بمسؤولياته فورًا ودون إبطاء.