سعفان يهنئ الفريق حلمي بالعيد السنوي للقوات الجوية‎

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية بمناسبة العيد السنوي للقوات الجوية.

وقالَ الوزير في تهنئته: "يُسعِدني أن أتقدمَ لسيادتِكُم بأطيبِ التهاني بهذه المناسبة التي تتوافق يوما من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية، في ذكرى معركة المنصورة حين تصدت الطائرات المصرية للقوات الجوية الإسرائيلية في معركة تعتبر من أكبر المعارك الجوية .

وأعرب الوزير ، للفريق "حلمي" عن تقديره العميق لما تبذله القوات الجوية من جهود مخلصة ودورها الرائد لحماية الشعب المصري، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لما فيه الخير لوطننا العزيز وشعبها العظيم.