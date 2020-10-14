تعرف على مواعيد البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية بالتليفزيون

ننشر مواعيد البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية بالتليفزيون المصري، على أن تبدأ هذه المراجعات يوم السبت القادم 17 أكتوبر.
وكان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،د. طارق شوقي أن أساس الحصة الدراسية للطلاب سوف يكون عبر شاشة التليفزيون، مؤكدا أن هذا أمر مؤقت لظروف جائحة كورونا.
وأشار إلى أن ذهاب الطلاب إلى المدارس سوف يكون فقط من أجل شرح الأمور الصعبة أو تقييم الطلاب والامتحانات، والمواد التي تخرج عن المجموع وكذلك حصص الأنشطة.
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