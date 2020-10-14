رحيل محمود ياسين.. مقربون: هذا موعد الجنازة ومكان الدفن

كشف النجم محمد رياض عن موعد ومكان جنازة الفنان الراحل محمود ياسين قائلا: الجنازة ستكون عقب صلاة ظهر غد من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وبعدها سيتم دفنه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

وأكد رياض أن سبب تأجيل مراسم الدفن لغد الخميس ظروف خاصة بالأسرة وانتظار شقيقه العائد من الخارج، وكل أفراد أسرته بمدينة بورسعيد.



ورحل الفنان محمود ياسين صباح اليوم الأربعاء، وتلقى الفن المصرى صدمة كبيرة بعد وفاة الفنان الكبير بعد صراع كبير مع المرض، وقدم الراحل خلال مسيرته العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية والإذاعية على مدار تاريخه، ويعد الفنان الراحل قد شارك في ما يقرب من 160 فيلما وشارك في 68 مسلسلا، بجانب أعماله المسرحية والإذاعية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل جدو حبيبى وهى آخر أعماله 2012، الجزيرة 2007، الحرافيش 1986، مع سبق الإصرار 1979، الباطنية 1980، وكالة البلح 1982، الصعود إلى الهاوية 1978 ، الرصاصة لاتزال في جيبى 1974.

ومن أبرز المسلسلات ماما في القسم عام 2010، العصيان عام 2002-2003، أبو حنيفة النعمان 1997، بنات زينب 1989، محمد رسول الله في عام 1984.