غدا.. آخر موعد لتلقى أوراق التقديم على 32 منحة تعليمية بجامعة حورس

ونوه بيان محافظ دمياط الذى نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمحافظة أن هذه المنح تتضمن منحتين جزئيتين بنسبة 50 % فى كلية العلاج الطبيعى بمجموع لا يقل عن 90 %، و15 منحة فى كلية الهندسة "5 منح كاملة و10 منح جزئية بنسبة 50 %" بمجموع لا يقل عن 80%، بالإضافة إلى 15 منحة بكلية إدارة الأعمال "5 منح كاملة و 10 منح جزئية بنسبة 50 %" بمجموع لايقل عن 60%، على أن يكون الطالب المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2020 ولم يتقدم للدراسة فى أى جامعة خاصة أو أهلية فى مصر.
وأكد بيان المحافظة أن الأوراق المطلوبة للتقديم لبدء عملية ترشيح المستحقين وإرسال بياناتهم إلى الجامعة، تتضمن "بحث اجتماعى، مفردات مرتب الأب والأم، بيان من التأمينات فى حال عمل الأب أو الأم بالأعمال الحرة، بيان من المعاشات فى حالة بلوغهم السن القانونية للمعاش، بالإضافة إلى إفادة من الجمعية الزراعية بوجود حيازة أم لا، صورة شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة، صورة شهادة الميلاد، تقرير طبى فى حالة وجود أية أمراض، أما فى حالة وفاة الأب يتطلب إحضار شهادة الوفاة وبيان بالمعاش".
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