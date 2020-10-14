الإسكان تستعد لتسليم وحدات سكن مصر وجنة فى التجمع الثالث

زار المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات الإسكان المختلفة "سكن مصر" و"جنة" الجارى تنفيذها بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.





واستهل طلعت، الجولة التى نفذها اليوم الأربعاء، بتفقد موقع تنفيذ 57 عمارة سكن مصر، بإجمالى 1368 وحدة بالتجمع الثالث، والتى من من المقرر أن يتم تسليمها لحاجزيها بدءًا من نوفمبر المقبل.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، موقع تنفيذ 148 عمارة سكن مصر، بموقع غرب الجامعات بمنطقة الأندلس بإجمالى 3552 وحدة، وكذلك الموقف التنفيذى لأعمال المرافق والطرق المرتبطة بمشروعات الإسكان بالتجمع الثالث، إذ أنه جارٍ تجهيز 85 عمارة منها شاملة المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام تمهيدًا لتسليم الوحدات لحاجزيها فى أقرب وقت.

وشملت الزيارة تفقد سير الأعمال بمشروع إنشاء 365 عمارة بمشروع جنة، بإجمالى 8760 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 85% بالتجمع الثالث، إذ جرى متابعة تطور الأعمال، والبدء فى أعمال طبقة الأسفلت للطرق بموقع المشروع وتنسيق الموقع العام، تمهيدًا لبدء تسليم الوحدات لحاجزيها.

وأكد المهندس جمال طلعت، أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والحرص على الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة فى المواعيد المقررة.