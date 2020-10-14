صور .. إطلاق مبادرة بأيدينا نجملها بمشاركة طلاب الفنون الجميلة

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بدء جهاز المدينة فى تنفيذ فعاليات مبادرة "بأيدينا نجملها" بمشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة والتربية النوعية وأبناء المدينة الموهوبين، فى إطار الاهتمام بتطوير وتجميل مدينة أسيوط الجديدة وظهورها بالمظهر الحضارى.





وأضافت رئيس جهاز أسيوط الجديدة، أن أكثر من 30 طالبًا وطالبة شاركوا فى تنفيذ المبادرة لتجميل بعض المدارس والأماكن العامة وأكشاك الكهرباء، عن طريق الرسومات الفنية واللوحات الجمالية التى تدخل البهجة على سكان المدينة. وأوصت المهندسة جيهان عمار، باستمرار أعمال التجميل بباقى الأماكن بالمدينة، بعد أن نالت المبادرة إعجاب سكان المدينة والمترددين عليها.

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