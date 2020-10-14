عاصم الجزار : تنفيذ 29 ألفا و496 وحدة بالإسكان الاجتماعى فى حدائق العاصمة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية "1194 عمارة" بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، مؤكدا أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 47 %، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 34 %.





وأوضح وزير الإسكان أن تجاوز نسب التنفيذ الحالية للنسب المستهدفة، يدل على سرعة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما بمنطقة حدائق العاصمة، نظرا لأهمية تلك المنطقة، وقربها وخدمتها للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تعمل الوزارة على توفير مستويات إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع. وأشار الوزير إلى أنه من المقرر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة، لخدمة سكان تلك المنطقة مستقبلا، وهى، 7 مدارس للتعليم الأساسى، و8 حضانات، و11 سوقاً صغيرة "8 محال"، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، وقسم شرطة، ومخبزان، ومركزا شباب مصغر، ومحطة وقود سيارات، و20 مبنى للخدمات الاستثمارية، ودور العبادة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق.

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