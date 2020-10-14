بنسبة خصم تصل إلى 14%.. «المحامين» توقع بروتوكول تعاون مع «المصرية للأدوية»

ونص ملحق العقد على الآتي:
«يضاف إلى العقد المبرم بين الشركة والنقابة العامة بروتوكول عمل بين النقابة العامة للمحامين والشركة المصرية لتجارة الأدوية وما يتبعها من فروع على مستوى الجمهورية، ينص على صرف الأدوية المحلية الصنع بخصم 14%، والأدوية المستوردة بخصم 2% للسادة المحامين وأسرهم».
وبناءً على ما سبق:
- يسدد المحامي قيمة الأدوية بعد الخصم السابق ذكره إلى الصيدلية نقدا.
- يتم الصرف بعد الاطلاع على بطاقة العضوية عن عام 2020 (الغير مشتركين والمشتركين بمشروع الرعاية الصحية والاجتماعية والمستنفذ رصيدهم من الأدوية).
- بالنسبة للسادة المحامين بالمعاش يتم الصرف لهم بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي المدون بها مهنة محامي، وكذلك العاملين بالنقابة.
- يسري هذا البروتوكول لمدة سنة ميلادية من تاريخه، ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أجد الطرفين الطرف الأخر بعدم رغبته في تجديد العقب قبل نهاية السنة الميلادية بشهرين على الأقل، وذلك بموجب خطاب موصى به.
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