مصر للطيران تسير اليوم 38 رحلة جوية منتظمة على متنها 3700 راكب

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأربعاء، 38 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 3700 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من "امستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، بغداد، بيروت، نيويورك، المدينة المنورة، الشارقة، الجزائر، عمان، و٤ رحلات إلى جدة، و3 رحلات إلى دبي، ورحلتين إلى كل من اسطنبول، أبوظبي، و 7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلي شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، و 4 رحلات شحن جوى"، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3700 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.