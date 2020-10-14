محافظ الغربية: تلقينا 91 ألف طلب تصالح بقيمة 638 مليون جنيه

قال محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، اليوم الأربعاء، إن المحافظة تلقت حتى اليوم الأربعاء، إن 91 ألفا و120 طلبا للتصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، بإجمالى 638 مليون جنيه.





وأوضح المحافظ، فى تصريح، أن المحافظة وفرت كل الإجراءات للتيسير على المواطنين حيث تم مد العمل بالمراكز التكنولوجية على مدار الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية، كما تم فتح جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات التصالح بالإضافة إلى تخصيص مدرستين بكل مركز ومدينة. وناشد بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح قبل 31 أكتوبر الجارى، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع لجميع المخالفين، خاصة بعد تخفيض أسعار التصالح للمرة الثانية.

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