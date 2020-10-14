صلاح حسب الله: نخطو نحو النهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة لنا

أعرب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن ثقته التامة فى أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا كبيرًا لصناعة وتصدير إطارات وسائل النقل بمختلف أنواعها لمختلف أسواق العالم.





وقال حسب الله، فى بيان اليوم الأربعاء، "أعتبر ما شهده الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الإنتاج الحربى، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع بمثابة حجر أساس لتحويل مصر لمركز كبير ليس لصناعة إطارات السيارات فقط، ولكن لصناعة السيارات خاصة.. إذ إن مصر تمتلك الإمكانيات الطبيعية والبشرية لمثل هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة".

وأفاد بأن أكبر دليل على ذلك إشادة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربى والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، وأن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة هامة لتوحيد كل الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصرى.

وأشاد الدكتور صلاح حسب بتصريحات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى التى أكد فيها أن توقيع هذا العقد يعكس التعاون والتكامل بين الإنتاج الحربى ومختلف الجهات التصنيعية بالدولة ومنها وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وأن التعاون مع العربية للتصنيع سيمتد لمجالات متعددة لتوفير كل احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وأن إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصرى.

كما أشاد بتأكيد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية وأهمية تعزيز الجهود لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على خفض الواردات، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية إضافة إلى تأكيد التراس أنه تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من كل الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة، مشيرًا إلى إنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.