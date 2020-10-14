أمين عام مجلس الدولة لـ دوت الخليج: مشاركتنا بالانتخابات واجب قومى

قال المستشار طه كرسوع، أمين عام مجلس الدولة، إن عدد قضاة المجلس 3 آلاف قاضى، وعلى استعداد لتوفير العدد اللازم منهم للهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة فى مجريات العملية الانتخابية والإشراف عليها، بمجرد إرسال العدد المطلوب للمرحلة الأولى لانتخابات النواب 2020 ومن ثم الثانية.





وأضاف كرسوع فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الاستعدادات للعملية الانتخابية تقع أولًا على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها المختصة بالإشراف على العملية الانتخابية، مؤكدا أن مجلس الدولة يشارك بقضاته بمجرد طلب الهيئة الوطنية، متابعا: "واجب قومى وجزء من العمل بالقانون". وأوضح أمين عام مجلس الدولة، أن تقسيم إجراء الانتخابات على مرحلتين لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورنا وعلى رأسها عدم الزحام، يؤكد حسن تقدير الهيئة للموقف الذى تمر به البلاد وحرصها على إتمام الاستحقاق الانتخابى فى ظل إجراءات أمنه للناخب والمشرفين على العملية الانتخابية.

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