البيئة : ندعم المبادرات الخاصة بالحد من آثار المخلفات الإلكترونية

تشارك مصر العالم العربى الاحتفال بيوم البيئة العربى 2020 على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يقام هذا العام تحت شعار "النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول" من خلال عرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بآثار النفايات الإلكترونية على البيئة و الإنسان ودور الفرد والمجتمع فى التخلص الآمن منها.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية هذا الحدث فى إلقاء الضوء على أهمية التخلص الآمن وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية التى تضخمت أحجامها فى ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وتقادم منتجاتها وما تمثله المخلفات الإلكترونية من أضرار بيئية وصحية كبيرة فى حالة عدم التخلص الآمن منها.

وأشارت إلى أن شعار هذا العام يؤكد أهمية التضامن العربى على كل المستويات لمواجهة جميع التحديات البيئية، وخصوصا التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية من أجل الاتجاه نحو مستقبل مستدام يضمن صحة الإنسان وكوكب الأرض.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة ستقوم بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات على صفحتها على موقع فيسبوك بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العربى للتأكيد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية حماية البيئة والمشاركة فى الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.



وشددت فؤاد على دعم الحكومة للعمل البيئى كأحد أهم محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للحفاظ على صحة الإنسان، والذى يشمل التخلص الآمن من النفايات الإلكترونية وهو ما برز فى تحقيق العديد من الإنجازات ومنها تقديم الدعم لعدد من المصانع العاملة فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية لتحويلها من قطاع غير رسمى إلى قطاع رسمى، بالإضافة الى إصدار القرار الوزارى الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية للإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية لوضع السياسات الخاصة بكيفية التعامل مع تلك القضية الهامة علاوة على تدريب العاملين بالجمارك بمختلف الموانئ المصرية حول كيفية التعرف على المخلفات الخطرة وإجراءات نقلها عبر الحدود طبقا للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية وإصدار كتيب إرشادى لمفتشى الجمارك فى هذا الشأن.

وأكدت فؤاد تشجيع ودعم الوزارة للمبادرات الخاصة بالحد من آثار المخلفات الإلكترونية ومنها مبادرة تطوير تطبيق إلكترونى خاص بجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد "E-tadweer" والمزمع إطلاقه الشهر القادم، والذى يعتبر بداية لتفعيل نظام المسئولية الممتدة للمنتِج إذ يتيح للمواطن التنويه عن المخلفات التى لديه ويقوم أحد منتجى الأجهزة الكهربائية المشتركين فى التطبيق بجمع هذه المخلفات وتقديم كوبون تخفيض لأحد منتجات شركته والتواصل مع أحد مصانع التدوير الرسمية لتسليم المخلف لتدويره.

كذلك دعم المبادرة الشبابية "هواتف من أجل الخير" لجمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد والتخلص الآمن منها وتخصيص جزء من الأرباح لدعم تعليم الأفراد غير القادرين، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية و بالتعاون مع برنامج المنح الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية لبناء القدرات لتلك الجمعيات المشاركة فى إعداد مشروعات لدعم الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

جديرا بالذكر أن العالم العربى يحتفل يوم 14 أكتوبر من كل عام "بيوم البيئة العربى" الذى يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة الأول عام 1987 حيث يتم المشاركة فى هذا اليوم على كل المستويات الرسمية والأهلية المهتمة بالبيئة بالدول العربية من خلال تنظيم الندوات والأنشطة والبرامج المختلفة الخاصة برفع الوعى البيئى والعمل على مناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية فى المنطقة العربية.