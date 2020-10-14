صور.. المعاهد الأزهرية بالإسكندرية تعلن خطتها للعام الدراسى الجديد

وعقدت الإدارة اجتماعا اليوم برئاسة الشيخ خميس محمد، مدير عان العلوم العربية والشرعية، وعلاء العريان، مدير عام العلوم الثقافية، لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد.

وشدد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، للمحافظة على أمن وسلامة الطلاب، لافتا إلى أنه تقرر حضور طلاب مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى 4 أيام أسبوعيًا خلال العام الدراسى الجديد.

وأضاف هاشم، أن باقى الطلاب بدءا من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى سيحضرون للمعاهد يومين فقط أسبوعيًا، موجها بسرعة وضع الجدول وفقًا لذلك.

وكلف بسرعة تنفيذ حركة الندب الكلى والجزئى، وتوزيع الجداول على المعلمين، والتشديد على التزام مديرى الإدارات، وشيوخ المعاهد، والوكلاء بالزى الأزهرى.

ووجه هاشم، بسرعة تسليم الكتب الدراسية للطلاب من بداية الدراسة، وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية والوقائية بجميع المعاهد، وتوفير غرف عزل بها.

وأكد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية ضرورة إبلاغ إدارة الأمن بالمنطقة والصحة فى حالة ظهور اشتباه إصابة أى شخص بفيروس كورونا، فضلا عن تخصيص الحصة الأولى فى أول يوم دراسى، لتوعية الطلاب بالإجراءات والتدابير الصحية والوقائية الواجب اتخاذها.