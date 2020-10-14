النائب إيهاب منصور يدعم مرشحى حزبه عن دائرة العمرانية والطالبية

ويحظى محمد فؤاد وعلاء شلتوت، بقبول شعبى كبير بين أبناء الدائرة نظرا لتواصلهم الدائم مع أبناء الدائرة وحرصهم على عقد لقاءات يومية مع الناس من كبار العائلات والشباب والمرأة لتعريفهم ببرامجهم الإنتخابية وأهمية المشاركة فى الانتخابات المقبلة لمواجهة المال السياسى.
ويخوض النائب محمد فؤاد، الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع علاء شلتوت على مقعدى دائرة العمرانية والطالبية تحت مظلة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تحت شعار مع الناس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب إيهاب منصور يدعم مرشحى حزبه عن دائرة العمرانية والطالبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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