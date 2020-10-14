النائب إيهاب منصور يدعم مرشحى حزبه عن دائرة العمرانية والطالبية

أعلن النائب إيهاب منصور، مرشح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على القائمة الوطنية، دعمه الكامل لمرشحى الحزب عن دائرة العمرانية والطالبية وهما محمد فؤاد، عضو مجلس النواب الحالى عن العمرانية، وعلاء شلتوت أحد أبناء أكبر عائلات الطالبية.





ويحظى محمد فؤاد وعلاء شلتوت، بقبول شعبى كبير بين أبناء الدائرة نظرا لتواصلهم الدائم مع أبناء الدائرة وحرصهم على عقد لقاءات يومية مع الناس من كبار العائلات والشباب والمرأة لتعريفهم ببرامجهم الإنتخابية وأهمية المشاركة فى الانتخابات المقبلة لمواجهة المال السياسى. ويخوض النائب محمد فؤاد، الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتنسيق مع علاء شلتوت على مقعدى دائرة العمرانية والطالبية تحت مظلة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تحت شعار مع الناس.

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