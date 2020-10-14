وزير النقل: تطوير الأسطول التجارى أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير الأسطول التجارى المصرى أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، ويعد أداة رئيسية لنقل تجارة مصر الخارجية، لافتا إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، مشيرا إلى أن وجود أسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعبا مهما على طريق التجارة العالمية، بالإضافة إلى دور الموانئ المصرية بوابة للبلدان الإفريقية.





وأكد الوزير، خلال اجتماع مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بحضور قيادات وزارات النقل وقطاع الاعمال والتجارة والصناعة والجهات المعنية، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الأسطول التجارى، أهمية امتلاك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع خصوصا التى يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، لضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الاسواق الخارجية ، وتوفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وتوفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة فى منظومة التجارة العالمية، وفرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وإفريقيا.



ووفق بيان رسمى، تناول الاجتماع الوضع الحالى للأسطول المصرى والشركات المصرية العاملة فى هذا المجال، وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالى وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوربية والإفريقية، ومناقشة كيفية إزالة التحديات الخاصة بتدعيم الأسطول وكيفية فتح أسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوربية والإفريقية.

وعرض وزير قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين، بالاضافة الى تطوير كتالوج إلكترونى يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية، وتتمثل تلك الخدمات فى النقل البرى للبضائع من المصنع للميناء والتخليص الجمركى والتجميع والشحن البحرى، والتخزين لحين استلام المستورد، والتامين على البضائع، بالإضافة إلى تيسير خدمات أخرى مثل التمويل من خلال البنوك.

وعن النقل البحرى، شدد وزير قطاع الأعمال على أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كل حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة و خدمات لوجستية متكاملة و ليس فقط النقل البحرى، وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا، بالاستعانة بالأساليب الحديثة فى الترويج متمثلة فى كتالوج إلكترونى للمنتجات المصرية؛ بالإضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء فى المراكز التجارية العالمية، وهو برنامج قيد التنفيذ فى شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للوزارة.