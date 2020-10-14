المصريين الأحرار يواجه أهل الشر بـ«وعيك يحميها».. خليل: علينا توحيد الصفوف

أعرب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن استيائه من تصاعد وتيرة التشكيك ومحاولات النيل من استقرار الدولة المصرية وافتراءات الأبواق المعادية التى تستهدف عرقلة مسار البلاد وتحريف الحقائق وانتقاص الجهود المبذولة من القيادة السياسية.





وقرر الحزب تكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة عبر حملة "وعيك يحميها" لمواجهة كل المزاعم والأكاذيب ونشر الحقائق والعمل على توعية المواطنين لان الوعى هو الجبهة الرئيسية التى تحاول جنود الشيطان التلاعب بها للمساس باستقرار الدولة، مؤكدا على ضرورة النظر للصالح العام وتنحى الخلافات فئوية أو سياسية وغيرها واجب للحفاظ على الدولة المصرية.

وكشف رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه ما زال هناك الكثير من المخططات التى تحاك على مصر بأعتبارها الجائزة الكبرى المستهدفة من الأعداء، ولعل الوثائق والمخاطبات البريدية بين هيلارى كلينتون وقيادات من دولة قطر ودعم وتعضيد الإخوان للعبث بالشرق الأوسط وتحديدا مصر يعكس حجم المحاصرات والمكايد الخبيثة المدبرة لبلادنا.

وأضاف خليل، فى تصريحات صحفية، أنه لولا حماية القوات المسلحة للإرادة الشعبية ووجود الرئيس السيسى الذى حمل روحه على كفه زاهدًا فى المناصب، ولكنه استجاب لرغبة الشعب، وكان واضحًا وصريحا مع الجميع بقوله (هتتعبوا معايا)، حتى بدأ فى تحقيق المعادلة الصعبة لحل الأزمات.

ولفت رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن الدولة المصرية كانت أشلاء فى كل المجالات سياسيًا واقتصاديا واجتماعيًا، وحتى دوليًا كان قد دورها تراجع قبل تولى فخامة الرئيس سدة الحكم واستطاع فى خلال الفترة الأولى ورغم كل العقبات إعادة مصر للصدارة، والتوطيد للعمق الإفريقى والعربى، مع الإصلاح الاقتصادى وإعداد بنية تحتية للدولة.

وأشار إلى أن جموع بلدان العالم عانت لتحقق إنجازات اقتصادية ولعل أبرزها كوريا الجنوبية وغيرها، وما من علاج إلإ وكان مرًا، فإن للإصلاح جهود وضريبة واجبة السداد وهو ما عزم عليه الرئيس وخلفه الشعب المصرى.

وأوضح أن تعالى وتيرة الهجوم على الدولة المصرية ومحاولات زعزعة الاستقرار بنشر مزاعم وأكاذيب المتآمرين، يؤكد ضرورة المساندة الكاملة ودعم مؤسسات الدولة والخروج عن دائرة المصالح الضيقة، ومشددًا بأن المصريين الأحرار وكافة أعضائه يقفون صفا واحدا خلف الرئيس ومؤسسات الدولة المصرية.