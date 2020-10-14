السفير المصري في الرياض يلتقي بنائب وزير الخارجية السعودي

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، بنائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، بمقر وزارة الخارجية السعودية، حيث قدّم السفير المصري التهنئة للمسئول السعودي بمناسبه توليه منصبه الجديد، مؤكدًا على التطلع للعمل معه في سبيل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية.
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهم الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.
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