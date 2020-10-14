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السفير المصري في الرياض يلتقي بنائب وزير الخارجية السعودي

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التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، بنائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، بمقر وزارة الخارجية ، حيث قدّم السفير المصري التهنئة للمسئول السعودي بمناسبه توليه منصبه الجديد، مؤكدًا على التطلع للعمل معه في سبيل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهم الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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