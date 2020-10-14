ورشة عمل لتوفير العمالة المدربة للقطاع الخاص السويسري في مصر

نظمت سفارة سويسرا بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع جمعية رجال الأعمال المصرية-السويسرية، بأحد فنادق العاصمة، ورشة عمل حول التعليم الفني والمهني، في إطار متابعة زيارة المستشار الاتحادي السويسري، جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث لــ مصر في فبراير 2020.

وقال بيان لسفارة سويسرا بالقاهرة إن الندوة استهدفت بشكل أساسي التطرق إلى احتياجات وتحديات القطاع الخاص السويسري في مصر من العمالة المدربة، واستعراض الفرص المتاحة في مختلف المجالات. وعرض الخبراء خلال الورشة أيضًا أفضل الممارسات الحالية في مصر في القطاعين الخاص والحكومي ومناقشة الحلول المستدامة.

ومن جانبه قال بول جارنييه، سفير سويسرا في مصر إن هذه الورشة، أظهرت تفاعل رواد الأعمال السويسريين والحكومة المصرية في شراكتهم لتعزيز التعليم والتدريب الفني والمهني، مع الاهتمام بدعم سوق العمل المصري بشكل عام والشركات السويسرية العاملة في مصر بشكل خاص، بهدف وضع إطار عملي وهيكلي لتحقيق هذا التعاون.

وأضاف السفير أن التعليم والتدريب الفني والمهني يعد أحد المحركات الرئيسية للقدرة التنافسية العالمية والابتكار وازدهار الاقتصاد في سويسرا.

وبحثت ورشة العمل ممارسات التعليم والتدريب الفني والمهني الحالية والحلول المستدامة الممكنة على المدى القصير أو المتوسط. علاوة على ذلك، تم تسمية فريق أساسي يتكون من ممثلي القطاع الخاص السويسري والحكومة المصرية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ الفرص التي تم تحديدها خلال ورشة العمل.