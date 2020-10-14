حملات توعوية من حماية المستهلك على المخابز.. وفرج: استقرار الأسعار هدفنا

نفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه بالمحافظات خلال الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر الجارى، عدة حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحى فى 17 محافظة لتعريفهم بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف.





ويأتى هذا الأمر فى ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيدا لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بتنفيذ حملات رقابية على الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق، والتى تضر بمصالح المواطن المصرى.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، إن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية أسفرت عن، أنه "بعد التنسيق مع الشعب المعنية بالمخابز بالاتحاد العام بالغرف التجارية وإعطاء مهلة لمدة شهر للالتزام بالقانون، جرى المرور على 566 منفذا خلال أسبوع والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفة إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين.

وكشف كذلك عن ضبط 3 أطنان، و700 كجم دقيق مجهول المصدر، فى الشرقية، حيث جرى التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وناشد رئيس الجهاز أصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف، حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك.

كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات، ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.