خبير أوبئة: الموجة الثانية من فيروس كورونا تصل مصر فى هذا التوقيت

قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، ان الموعد المتوقع للموجة الثانية في شهر نوفمبر القادم.

وأكد عنان، في تصريحات لصدى البلد، أن مصل الانفلونزا لا يحمي من فيروس كورونا،او يعالج أعراضه، مضيفا إنه يخفف أعراض الأنفلونزا ويحمي من الإصابة منها في نفس الموجة الخاصة بها.

وأضاف خبير الأوبئة، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأولها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية.

وأفاد عنان، ان الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي الموجة الثانية، تزويد إعداد تحاليل فيروس كورونا الـ pcr، بالإضافة إلى الاستناد للمنظومة الإلكترونية تسجل وتحدد وتصرف الدواء للمصابين بالمنزل.