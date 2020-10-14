حقيقة إلغاء تخفيضات كبار السن بـ المترو والقطارات.. النقل ترد

أكدت وزارة النقل في بيان لها اليوم، الأربعاء، عدم صحة ما نشر في عدد من وسائل الإعلام بشأن رفض منافذ بيع التذاكر بمرفقي مترو الأنفاق والسكة الحديد وتطبيق التخفيضات الخاصة بركوب المواطنين فوق سن 60 و70 عامًا لقطارات السكة الحديد والمترو.

وأوضح البيان ما يلي:-

• تنفيذ هذه القرارات يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات.

• القرار له توقيت محدد للتطبيق اعتبارا من الخميس الموافق 15 /10 /2020.

• الإجراءات والتدابير الخاصة بتنفيذ القرار تتمثل في طبع التذاكر والاشتراكات الخاصة بكبار السن بهذه التخفيضات وضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء الذي تنعقد جلسته بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 14 /10 /2020.



• وزارة النقل في سبيل الإسراع بتطبيق هذه التخفيضات بعد اتفاق وزيري النقل والتضامن الاجتماعي عليها قامت بعدد من الخطوات المتوازية بما يكفل التطبيق الفوري لها، حيث تم اتخاذ الخطوات التالية:

1. صدر أمس، الثلاثاء الموافق 13 /10 /2020، توجيه من وزير النقل بخطاب رسمي للسكة الحديد والمترو باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التخفيضات من طباعة التذاكر والاشتراكات المخصصة لها.

2. تم التواصل مع رئيس مجلس الوزراء مساء أمس، الثلاثاء الموافق 13 /10 /2020، وعرض الأمر عليه هاتفيا والحصول على التصديق الخاص بهذه التخفيضات لحين صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء الذي سيعقد بعد ظهر اليوم، الأربعاء الموافق 14 /10 /2020، وعليه تم صدور قرار لجميع منافذ البيع بالسكة الحديد والمترو بالتنفيذ الفوري لهذه التخفيضات وتطبيقها بدءا من اليوم، الأربعاء الموافق 14 /10 /2020.

وناشدت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بهذه المرافق الهامة وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، كما تؤكد الوزارة أن الصورة المنشورة اليوم، الأربعاء الموافق 14 /10 /2020 في عدد جريدة المصري اليوم في صفحتها الأولى تحت عنوان "المترو والسكة الحديد ترفضان توجيهات الحكومة لصرف تذاكر مجانية لفوق السبعين"، هي صورة مفبركة، حيث توضح زحاما لعدد من الشباب وليس صورة لكبار السن على شبابيك التذاكر، حيث إن هناك شابيك خاصة بكبار السن.