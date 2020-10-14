كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الآيزو العالمية

بدأ الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وكذا دور هيئة تسليح القوات المسلحة فى مرحلة التأهيل والذى كان له الأثر الأكبر فى حصول الكلية على شهادات الآيزو الثلاث اعتبارًا من نهاية سبتمبر الماضى.
من جانبه، أكد المدير التنفيذى لشركة "ISOQAR" استمرار التعاون المثمر والبناء فيما بينهم وبين القوات المسلحة، وفقًا لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة.
وفى نهاية الاحتفال، تم منح شهادات الآيزو لكلية الطب بالقوات المسلحة وتكريم الضباط المشاركين فى تنفيذ مهام وحدة مراقبة وضمان الجودة وتبادل الدروع.
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