انت الان تتابع تفاصيل خبر بالأسعار.. الإسكان تطرح شقق سكنية جديدة بالحجز الفوري بـ8 مدن وطريقة التقديم وآخر موعد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتيح وزارة الإسكان المصرية شقق سكنية جديدة بواقع 544 شقة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط “سكن مصر” للحجز الفوري من خلال الدخول عبر بنك التعمير والإسكان، ويستمر تقديم الطلبات حتى نهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2020، والوحدات السكنة تقع في 8 مدن جديدة هى: ” الشروق – القاهرة الجديدة – أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – “ناصر” غرب أسيوط”.

شقق سكنية جديدة من الإسكان

ويصل سعر الشقة في مدينة أكتوبر الجديدة نحو 676 ألف جنيه بالنسبة للشقة التي تكون مساحتها 106 أمتار، بنما الشقة صاحبة الـ115 متراً يصل سرعها إلى 880 ألف جنيهاً، وفي مدينة القاهرة الجديدة تصل سعر الشقة 811 ألف جنيهاً ومساحتها 106 متراً، أما الشقة التي تصل سعرها 115 فيرتفع سعرها إلى 880 ألف جنيه، أما سعر الشقة في مدينة غرب أسيوط فقد سجلت 368 ألف جنيه والتي تصل مساحتها إلى 106 أمتار، أما الشقة الكبيرة صاحبة الـ115 متراً نحو 395 ألف جنيه.

طريقة التقديم للشقة السكنية

على من يرغب التقديم لحجز شقق سكن مصر عليه التقدم لبنك التعمير والإسكان وسداد مبلغ 500 جنيه مقابل كراسة الشروط، ومبلغ 70 ألف جنيه كجدية لحجز الوحدة بمشروع سكن مصر، وتقديم استمارة الحجز واستكمال 20% من إجمالي قيمة الوحدة بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية بالإضافة إلى 0.5 مجلس أمناء من ثمن الوحدة في فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ التخصيص.

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ويمكنك التعرف على طريقة السداد من خلال الدخول على موقع الصندوق للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بشقق الإسكان قبل حجز الشقة السكنية التابعة للإسكان.