الأوقاف تعفى مدير إدارة ومفتشى دعوة من عملهما

وأوضحت الوزارة، فى بيان صحفى، أن ذلك بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الغربية وما تم من مخالفة.
كما قررت اللجنة، إعفاء الشيخ عبد الله عبد الفتاح أحمد النايح، مفتش دعوة، من عمله وعودته إمام وخطيب ومدرس وخصم شهرين من بدل صعود المنبر.
كما قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف نقل كل من الشيخ أحمد نعيم أحمد جحا، إمام وخطيب ومدرس، من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبد الرازق رفعت عبد الرازق عنوس، إمام وخطيب ومدرس، من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبد الحميد عبد القادر الزغبى، إمام وخطيب ومدرس، من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه فى العملية الانتخابية تستدعى العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.
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