شاهد.. فى عيد القوات الجوية.. نسور السماء وثائقي عن بطولات مقاتلى سلاح...

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلم وثائقي عّن بطولات القوات الجوية، وذلك فى ذكرى عيد القوات الجوية والذى يواكب ١٤ أكتوبر من كل عام. ويتضمن الفيلم أحدث ما وصل إليه سلاح الطيران المصرى، وحجم البطولات التى مرت به، وكذلك عمليات التطوير والتحدث المستمر للمعدات والمقاتلين.

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