فيلم وثائقي لاكسترا نيوز يكشف نشاط أردوغان والمخابرات التركية المشبوه في ألمانيا

يعرض برنامج "الحقيقة" على قناة "اكسترا نيوز"، في حلقة يوم الجمعة المقبل، فيلما وثائقيا عن نشاط المخابرات التركية في ألمانيا، من خلال منظمة دينية وتطبيق تجسسى على الهاتف المحمول، حيث يعرض الأدوات تستخدمها المخابرات التركية على الأراضى الألمانية.
ويأتي الفيلم الوثائقى على "اكسترا نيوز"، بمستندات رسمية للمخابرات الألمانية، واستعرضها البرلمان الالمانى، كيف تراقب المخابرات التركية كل معارضى اردوغان على الأراضى الألمانية وصولا إلى كشف وكر الذئاب النشاط السرى لأردوغان في ألمانيا.
يعرض برنامج "الحقيقة" في تمام الساعة الثامنة مساء، ويقدمه الإعلامى أحمد أبوزيد.
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