لإثراء السياحة.. العناني يلتقي مجلس إدارة نادي السيارات والرحلات المصري

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نادي السيارات والرحلات المصري، حيث التقى بأعضاء مجلس الإدارة المنتخب لبحث عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالنادي وأنشطته؛ حيث استقبله السيد علي عيسى رئيس مجلس الإدارة.

وقد حضر اللقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بأعضاء مجلس الإدارة الجديد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم خلال الفترة القادمة، كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق علي الجهد الكبير الذي بذلوه خلال فترة توليهم لمجلس إدارة النادي خلال الفترة الماضية.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والاقتراحات لإثراء دور النادي لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ونشر الوعي السياحي بالسيارات وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية، من بينها إقامة عدد من الفاعليات والأنشطة مثل سباقات الدراجات البخارية، ورالي السيارات، والدراجات البخارية والكارتنيج، بالإضافة إلى مناقشة إقامة مشروع لعمل لوحات إرشادية بالشوارع المصرية حول المواقع الأثرية لإرشاد المواطنين والسائحين للمواقع الأثرية والمتاحف الموجودة، كما تم الاتفاق علي وضع أجندة للفعاليات خاصة بأنشطة النادي .

كما تم مناقشة عدد من المقترحات والتي من بينها إقامة مضمار دائم لسباق السيارات، وتجهيز المنطقة المحيطة به بمنطقة خدمات ذات كفاءة عالية لتوفير الخدمات اللازمة للمتسابقين والسيارات المشاركة في السباق، هذا بالاضافة إلى إقامة متحف للسيارات الكلاسيكية القديمة والتي يمتلكها عدد من أعضاء النادي.

وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور خالد العناني درع النادي.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس ادارة النادي اُجريت يومي 24 و 25 سبتمبر الماضي.

ويعتبر نادي السيارات والرحلات المصري من أقدم وأبرز أندية السيارات في العالم حيث تأسس عام ١٩٢٤ وكان من اوائل المؤسسين للمنظمة الدولية .