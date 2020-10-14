وزير الأوقاف : الإرهاب لا دين له والحياد معه خطر داهم

أكد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحياد مع الإرهاب خطر داهم، وأن التستر على داعميه والدولة الراعية له جريمة فى حق الإنسانية، وهو ما أثبتته وسائل الإعلام بعد تأكيدات أن بعض الدول الراعية للإرهاب تنقل مرتزقتها من الإرهابيين إلى خارج منطقة الشرق الأوسط للمشاركة فى تنفيذ أجندات خاصة.





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